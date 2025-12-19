«У ринзі може виграти будь-хто»: Екстренер Пола — про бій з Джошуа
Колишній тренер відеоблогера не виключає сенсації
близько 2 годин тому
Колишній наставник Джейка Пола (12-1, 7 KO) Бі Джей Флорес поділився думкою щодо можливого результату поєдинку між блогером і Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), не виключивши гучної сенсації.
В інтерв’ю Fight Hub TV Флорес, який працював із Полом на початковому етапі його кар’єри протягом двох років, наголосив, що у важкій вазі результат бою не завжди можна передбачити.
Я не беруся гарантувати переможця. Це надважка категорія — тут може виграти будь-хто. Джошуа значно досвідченіший, він бився з сильнішими суперниками й має солідніше резюме. Але в підсумку обом доведеться вийти в ринг, і в конкретний вечір усе може вирішитися на користь будь-кого.
