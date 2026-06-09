Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) може провести поєдинок проти албанського надважковаговика Нельсона Хіси (24-0, 22 КО). Про це повідомляє Boxing News.

Хіса наразі вважається «основним кандидатом» на бій, хоча угоду ще остаточно не закрито.

41-річний албанець є регулярним спаринг-партнером і колегою Ф’юрі по промоушену – минулого року він підписав контракт із компанією Френка Воррена Queensberry Promotions.

Цей бій може стати для «Циганського короля» проміжним перед поєдинком з Ентоні Джошуа. Британці підписали контракт на бій у четвертому кварталі 2026 року.

Фʼюрі востаннє виходив у ринг у квітні, перемігши Арсланбека Махмудова рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Тайсон може провести бій проти американця Джаррелла Міллера.