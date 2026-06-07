Денис Сєдашов

Ексчемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) має намір придбати суперяхту за індивідуальним проєктом. Вартість судна оцінюється у 42 мільйони фунтів стерлінгів, повідомляє британський таблоїд The Sun.

За інформацією джерела, на борту яхти облаштують повноцінний боксерський зал для тренувань спортсмена, а також аквапарк для відпочинку його родини. Дизайном інтер'єру судна займеться відомий будинок моди Versace.

Нагадаємо, британський боксер планує повернутися на ринг 1 серпня на вечорі боксу в Дубліні. Ім'я майбутнього суперника «Циганського короля» наразі залишається невідомим.

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