Офіційно: Роуч та Сепеда проведуть титульний бій у дивізіоні Ломаченка
Поєдинок відбудеться на шоу у Лас-Вегасі
35 хвилин томуПідписатися в
Василь Ломаченко / Фото - ESPN
Оголошено про поєдинок між мексиканцем Вільямом Сепедою (33-1, 27 KO) та колишнім чемпіоном світу у другому напівлегкому дивізіоні американцем Ламонтом Роучем (25-1-3, 10 КО).
Бій пройде 1 серпня на шоу у Лас-Вегасі. На кону стоятиме вакантний титул чемпіона світу WBC у легкій вазі.
У своєму останньому поєдинку Роуч бився проти Ісаака Круса (28-3-2, 18 KO) – він завершився внічию (115-111 на користь Круса та двічі 113-113).
Сепеда у липні минулого року провів бій проти Шакура і програв йому одностайним рішенням суддів – двічі 110-118 та 109-119.
Нагадаємо, українець Василь Ломаченко відновив кар’єру та став вільним агентом.