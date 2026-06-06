Хірн назвав потенційні місця проведення бою Джошуа — Ф'юрі
Промоутер розповів про чинники, які впливають на вибір локації для мегафайту
близько 1 години томуПідписатися в
Промоутер Едді Хірн назвав Велику Британію та США головними претендентами на організацію поєдинку між ексчемпіонами світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО). Слова наводить vringe.com.
Голова компанії Matchroom Boxing зазначив, що проведення зустрічі на батьківщині боксерів ускладнюється осінніми погодними умовами. Також Хірн підкреслив, що фінальну локацію визначатиме головний інвестор події, керівник Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх.
Звичайно, Велика Британія є лідером у цьому питанні. Але слід враховувати деякі фактори. По-перше, бій відбудеться в листопаді, у Великій Британії не все гаразд із кліматом у цей час. По-друге, бій пройде там, де вирішить Туркі Аль аш-Шейх. Він — головний інвестор, тому і вибір місця залежить від нього. Ми б усі хотіли, щоб бій пройшов у Великій Британії на "Вемблі", але якщо він відбудеться в США — немає проблем. Я думаю, ці дві країни є головними претендентами на проведення бою.
Нагадаємо, у квітні сторони досягли попередньої домовленості про проведення поєдинку в останньому кварталі 2026 року. Точна дата стане відома пізніше.
Стало відомо, коли Ф'юрі проведе пеший поєдинок після тривалої паузи.