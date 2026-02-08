«Він ніколи мене не підводив»: Тайсон підтримав Трампа
Колишній абсолютний чемпіон світу відзначив чесність президента США
близько 1 години тому
Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Майк Тайсон в ефірі телеканалу Fox News висловив підтримку чинному президентові США Дональду Трампу.
Весь мій досвід спілкування з Трампом полягає в тому, що він просто справжня, щира людина. Це мій досвід спілкування з ним. Тому я підтримую його на 100% — він ніколи мене не підводив.
