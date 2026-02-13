Спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК
CAS підтвердив, що свобода слова на Олімпіаді має жорсткі обмеження
18 хвилин тому
Фото: Getty Images
Спортивний арбітражний суд (CAS) офіційно відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Як повідомив генеральний секретар суду Меттью Рід, арбітраж не задовольнив претензії спортсмена до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF). Повідомляє Суспільне Спорт.
Відповідне рішення було оголошене сьогодні о 17:15 за місцевим часом.
Ми підтверджуємо, що свобода самовираження дозволена на Олімпіаді, але не в місці змагань. Суддя послухала аргументи обох сторін та ухвалила рішення, згідно з гайдлайнами МОК.
Гераскевич: «Правда на нашому боці, я нічого не порушив».