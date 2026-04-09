Денис Сєдашов

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) та представник рф арсланбек махмудов зустрілися на офіційній битві поглядів перед поєдинком. Під час заходу британець намагався психологічно тиснути на опонента криком, у відповідь на що махмудов підняв Ф’юрі у повітря.

Бій заплановано на 11 квітня. Це перший виступ британця після оголошення про повернення у спорт у січні 2026 року.

Махмудов розповів, що йому допоможе перемогти Ф’юрі.