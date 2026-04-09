Колишній промоутер чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) Олександр Красюк висловився щодо поєдинку українця проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Функціонер назвав це рішення фінансово вмотивованим, проте зазначив, що за умови їхньої подальшої співпраці цей бій би не відбувся. Слова наводить talkSPORT Boxing.

Це, напевно, прозвучить дивно, але якби я був там, цей бій, швидше за все, не відбувся б. Ну, це більше схоже на жарт. Але, з іншого боку, я розумію Усика і розумію це рішення, тому що для нього не так багато варіантів, враховуючи рівень, на якому він перебуває. Він абсолютний чемпіон, і він має право насолоджуватися своєю кар’єрою, б’ючись із кікбоксером. Якщо це має сенс із фінансової точки зору, то чому б і ні?

Бо якби я все ще був з ним і він би мене слухав, він би пішов на пенсію після другого бою з Тайсоном Ф’юрі. Він досяг усього можливого. Він заробив стільки грошей, про скільки міг тільки мріяти, або навіть більше. Він національний герой на батьківщині. Він визнана зірка в усьому світі — не просто зірка боксу, а зірка спорту. Що йому ще доводити? Як на мене — нічого. Йому просто варто було зробити цей крок, прийняти остаточне рішення закінчити з боксом і перейти до нової фази своєї кар’єри та життя.