Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) відреагував на новини про спільні тренування Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Британець зазначив, що передбачав бажання українця провести третій поєдинок, та висловився щодо нової співпраці своїх колишніх суперників. Слова наводить YouTube-канал Ring Magazine.

За словами Ф’юрі, він не здивований таким розвитком подій і вважає, що кожен боксер має право самостійно обирати команду для підготовки.

Люди називатимуть мене Нострадамусом, чи не так? Я однозначно це пророкував. Що я можу сказати? Пішов він нах*р. Ось що я скажу. Що я думаю про його тренування з Ентоні Джошуа? Це неймовірно. Якщо це спрацює для них, то бажаю їм удачі. Усі можуть працювати з тими, з ким захочуть. Усі мають право на власну думку щодо того, з ким їм тренуватися. Тайсон Ф'юрі

