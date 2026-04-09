Російський нокаутер Арсланбек Махмудов (21-2, 19 KO) поділився емоціями перед поєдинком проти ексчемпіона світу у надважкій вазі британця Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

Цитує Махмудова Boxing Scene.

«Насамперед, я дуже схвильований. Я просто не можу уявити це. Десять років тому я навіть не був професійним боксером, а тепер, через 10 років, бути тут – я дуже щасливий, бо це бій моєї мрії. Він дуже хороший боксер, з великим IQ на рингу, але, звісно, нам доведеться адаптуватися до цих умов, щоб виконати роботу правильно, бути кращими і перемогти його.

Аутсайдер або люди проти мене – для мене це нормально. Якщо ти хочеш бути кращим, треба відчувати тиск, бути у незручній ситуації, щоб стати сильним і кращим. Розмір, це те, що я хочу. Це те, що нам потрібно для виклику.

Жодного тиску, бо останнього разу я показав свій досвід у Великій Британії (у бою проти Девіда Аллена – прим.). Там було менше людей, але все одно великий зал. Десять тисяч глядачів. Коли я виходив на ринг, чув шум. Усі були проти мене, але я сказав собі: «Слухай, проти тебе десять тисяч, але зі мною Бог. Бог зі мною. Що вони можуть мені зробити? Що? Нічого». І вони нічого мені не зробили, бо Бог був зі мною. Я перемагаю. Те саме зараз. Я йду зі своїм Богом, я йду за перемогою, і ніхто нічого не може мені зробити. Ось чому я дуже комфортно почуваюся в цей момент. Без проблем».