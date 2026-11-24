Ф'юрі назвав умову для проведення третього бою з Усиком
Циганський король окреслив коло своїх наступних суперників
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) на YouTube-каналі OOOSCH TV заявив, що готовий вийти на третій поєдинок проти колишнього абсолютного чемпіона дивізіону Олександра Усика (25-0, 16 КО), якщо отримає гарантії справедливого суддівства.
Мені вже нема чого комусь доводити. Усе, що треба було довести, я довів до 30 років. Мені цікавий бій з Ентоні Джошуа. Можливо, реванш, якщо це буде якісний поєдинок. Або, скажімо, третій бій з Олександром Усиком, якщо в цьому буде сенс і я зможу розраховувати на чесне ставлення.
Бо якщо ні, то який у цьому сенс? Мені тоді просто можуть записати ще десять поразок, хоча я не програю жодного з цих боїв. Більше того, немає нікого іншого, з ким мені було б цікаво битися. Я вже пройшов через усе це. Усі ці хлопці намагаються зробити собі ім’я, а я зробив це ще понад десять років тому.
Нагадаємо, Олександр Усик двічі перемагав Тайсона Ф'юрі рішенням суддів у 2024 році.
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