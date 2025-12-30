Matchroom Boxing: «Джошуа залишатиметься під наглядом лікарів»
Зірка світового боксу дивом вижив
близько 3 годин тому
Промоутерська компанія Matchroom Boxing опублікувала офіційну заяву про аварію, у яку потрапив колишній чемпіон світу у надважкому дивзіоні Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).
«Сьогодні Ентоні Джошуа потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Лагосі, Нігерія. З глибоким сумом підтверджено, що двоє його близьких друзів і членів команди — Сіна Гамі та Латіф Аєоделє – трагічно загинули.
Matchroom Boxing і 258 BXG повідомляють, що Ентоні отримав травми внаслідок аварії та був доставлений до лікарні для обстеження й лікування. Він перебуває у стабільному стані та залишатиметься під наглядом лікарів.
Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам і друзям усіх постраждалих та просимо поважати їхнє право на приватність у цей надзвичайно важкий час.
Подальших коментарів наразі не буде».
ДТП сталася в Нігерії. Lexus, у якому знаходився Джошуа та двоє його тренерів Сіна та Латц, перевищив швидкість та врізався у вантажівку. Обидва тренери загинули.
Мегафайт не відбудеться: Ф’юрі — Джошуа скасовано