Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен для The Ring поділився деталями своїх спарингів з колишнім чемпіоном світу у надважкому дивізіоні Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

«Це було давно. Він був тут, у Нідерландах, тренувався зі своїм дядьком Пітером Ф’юрі, який і зараз є моїм тренером. Вони шукали спаринг-партнерів.

Тож мій тренер Денніс [Краувел] сказав: «Слухай, тут є один кремезний боксер. Він шукає спаринги, і я думаю, що тобі це піде на користь». Я відповів: «Так, давай зробимо це».

Це був пекельний спаринг. Він «закрив» мені обидва ока, і я такий: «Вау, це було божевільно. Мені подобається. Я можу багато чому навчитися у цього хлопця».