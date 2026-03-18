Майбутній суперник Усика: «Фʼюрі «закрив» мені обидва ока в спарингу»
Циганський король встиг відзначитися у Нідірландах
близько 2 годин тому
Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен для The Ring поділився деталями своїх спарингів з колишнім чемпіоном світу у надважкому дивізіоні Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).
«Це було давно. Він був тут, у Нідерландах, тренувався зі своїм дядьком Пітером Ф’юрі, який і зараз є моїм тренером. Вони шукали спаринг-партнерів.
Тож мій тренер Денніс [Краувел] сказав: «Слухай, тут є один кремезний боксер. Він шукає спаринги, і я думаю, що тобі це піде на користь». Я відповів: «Так, давай зробимо це».
Це був пекельний спаринг. Він «закрив» мені обидва ока, і я такий: «Вау, це було божевільно. Мені подобається. Я можу багато чому навчитися у цього хлопця».
Ріко проведе боксерський бій проти Олександра Усика 23 травня в Гізі, Єгипет.
Раніше промоутер Ф’юрі висловився про можливу трилогію з Усиком.