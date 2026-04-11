Фʼюрі мінімально переважив нокаутера із Росії перед очним боєм
Циганський король повернеться на шоу в Лондоні
близько 6 годин тому
Ф'юрі та Махмудов / Фото - LA Times
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Фʼюрі (34-2-1, 24 КО) та росіянин Арсланбек Махмудов (21-2, 19 KO) пройшли офіційну процедуру зважування напередодні бою.
Фʼюрі на вагах показав 121,5 кг, Махмудов – 120,2 кг.
Поєдинок пройде 11 квітня на івенті в Лондоні.
Для 37-річного британця це буде перший бій після повернення. У січні 2025 року Тайсон оголосив про завершення карʼєри після двох поспіль поразок від Усика.
Нагадаємо, Ф’юрі розповів, що йому потрібно в бою з махмудовим.
- Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
Матеріали по темі
Офіційно: Бенн проведе бій проти ексчемпіона світу в андеркарді Фʼюрі – Махмудов
близько 1 місяця тому