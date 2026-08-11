Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон поділився своїми очікуваннями щодо поєдинку зіркових британських суперважковаговиків Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Цитує Нельсона boxingnewsonline.net.

«Ф'юрі вже не той боєць, яким був раніше, але, судячи з того, що я побачив минулого місяця, він впорається з Ей Джеєм. Я фанат Джошуа, мені хочеться сказати: «Так, мій боєць переможе». Але я вважаю, що Ф’юрі впорається з Ей Джеєм. Я думаю, що у нього ширший арсенал ударів.

У поєдинку проти Крістіана Пренгі Джошуа переносив вагу на передню ногу, і виникала думка: «Що ти робиш, чоловіче?» Багато чого можна сказати, але не можна постійно виправдовуватися».