Президент Queensberry Promotions Френк Воррен для The Ring розповів, коли, на його думку, у надважкому дивізіоні знову з’явиться абсолютний чемпіон.

«Хто очолює рейтинг? Хто цей хлопець? Хто носитиме чемпіонську корону? Ми це з’ясуємо. Ми це зробимо.

Гадаю, це станеться протягом найближчих 18 місяців – двох років. Звісно, за пояси треба боротися, але нам потрібно зібрати керівні органи, щоб узгодити програму об’єднання титулів. Це означає, що, можливо, доведеться відкласти обов’язкові поєдинки тощо. Тож попереду багато роботи.

Але в одному нас не можна звинуватити – у затягуванні справ. Ми рухаємо цю надважку вагу вперед. Не думаю, що у цьому дивізіоні було стільки титульних поєдинків поспіль протягом багатьох-багатьох років. І ми це реалізуємо.

Зрештою, наша мета – визначити, хто найкращий серед цієї групи боксерів, і побачити, хто заволодіє чотирма поясами, а далі – рухатися далі».