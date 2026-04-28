«Вемблі — фаворит»: Воррен назвав деталі організації поєдинку Ф’юрі — Джошуа
Орієнтовно бій відбудеться у жовтні
41 хвилину тому
Промоутер Френк Воррен підтвердив підписання контрактів на поєдинок між Тайсоном Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). За словами очільника Queensberry Promotions, обидві сторони офіційно погодили умови зустрічі.
Орієнтовно бій пройде у жовтні 2026 року. Пріоритетною локацією для організації вечора боксу наразі є лондонський стадіон Вемблі. Слвоа наводить TalkSPORT.
Тайсон підписав контракт ще кілька місяців тому, але тепер це зробив і Ей Джей, тож поєдинку — бути. Судячи з усього, бій відбудеться десь у жовтні. Це грандіозна подія, і ми нарешті її побачимо. Можливо, Тайсон захоче провести ще один бій, щоб підтримувати себе в тонусі, — побачимо. Я не думаю, що бій відбудеться раніше жовтня. Це пов’язано з доступністю місця проведення. Гадаю, стадіон Вемблі є головним фаворитом на роль господаря цієї зустрічі.
Раніше повідомляли, що Усик більше не претендує на бій із Ф’юрі.
