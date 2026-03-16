Тайсон Ф’юрі та Ентоні Джошуа підписали контракт на мегафайт
Про це повідомив журналіст talkSPORT Гарет Девіс
близько 2 годин тому
Журналіст talkSPORT Гарет Девіс повідомив, що британські боксери Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) вже погодили проведення очного поєдинку.
За інформацією інсайдера, домовленості між сторонами досягнуто, а організація бою перебуває на завершальній стадії. Очікується, що поєдинок може транслюватися на платформі Netflix.
Бій Ф’юрі — Джошуа підписаний. Усе погоджено за лаштунками. У мене є авторитетне джерело.
Це люди з великими грошима. Бій покажуть на Netflix. Вони рухаються до цього, обидва хочуть бій. Він відбудеться.
Нагадаємо, що найближчий вихід Тайсона Ф’юрі в ринг запланований на 11 квітня. Британець проведе поєдинок проти арсланбека махмудова (21-2, 19 KO).
