Денис Сєдашов

Журналіст talkSPORT Гарет Девіс повідомив, що британські боксери Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) вже погодили проведення очного поєдинку.

За інформацією інсайдера, домовленості між сторонами досягнуто, а організація бою перебуває на завершальній стадії. Очікується, що поєдинок може транслюватися на платформі Netflix.

Бій Ф’юрі — Джошуа підписаний. Усе погоджено за лаштунками. У мене є авторитетне джерело. Це люди з великими грошима. Бій покажуть на Netflix. Вони рухаються до цього, обидва хочуть бій. Він відбудеться. Гарет Девіс

Нагадаємо, що найближчий вихід Тайсона Ф’юрі в ринг запланований на 11 квітня. Британець проведе поєдинок проти арсланбека махмудова (21-2, 19 KO).

