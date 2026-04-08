Ф'юрі — про успіх у боксі: «Я змінив свою долю»
Циганський король проаналізував свої здобутки на професійному рингу
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) поділився думками щодо своєї спортивної кар'єри та шляху до успіху. Британець наголосив на тому, що попри відсутність великих перспектив на початку, він зумів реалізувати всі поставлені цілі. Слова наводить Sky Sports.
Неймовірно, чого здатна досягти окремо взята людина. Я найбільш малоперспективна людина, гладкий хлопець, незграбний, з півночі… Ще ніколи не було чемпіонів із півночі Англії. Малоперспективний чемпіон. Я змінив свою долю, змінив своє життя і зробив усе, що колись хотів. І досі роблю це.
Ф’юрі може завершити кар’єру після поєдинку з росіянином.
