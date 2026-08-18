Фʼюрі та Джошуа підписали контракт на бій: відомі дата та місце проведення
Бій пройде 20 листопада у Нью-Йорку
Колишні чемпіони світу в надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) підписали контракти на очний поєдинок, який відбудеться 20 листопада в Нью-Йорку. Про це повідомляє Daily Mail Sport.
За інформацією джерела, сторони узгодили останні деталі угоди під час зустрічі на початку цього тижня. Головною розбіжністю залишався вибір арени, проте компромісу щодо проведення мегафайту в США врешті вдалося досягти.
Наразі триває активна підготовка до офіційного анонсу бою.
Промоутер: «Якщо бій Фʼюрі – Джошуа не відбудеться у Великій Британії, ганьба всім причетним».