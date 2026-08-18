«Дуже сумно зніматися з турніру на цьому етапі»: Світоліна — про зняття з Цинциннаті
У українки травма щиколотки
Перша ракетка України Еліна Світоліна (9 WTA) детальніше розповіла про рішення достроково завершити виступи на турнірі категорії WTA 1000 у Цинциннаті.
Українська тенісистка мала зіграти в 1/16 фіналу проти китаянки Ван Сіюй (108 WTA), однак змушена була знятися зі змагань через ушкодження щиколотки.
На жаль, я зробила все можливе, щоб відновитися, але через травму, якої зазнала в Торонто, а також через те, що я зіграла в матчі другого кола, я не встигла відновитися так, як хотіла, щоб бути готовою до наступного поєдинку.
Я дуже хотіла тут зіграти. Звісно, у мене чудові спогади про виступи тут і про те, як далеко я проходила на цьому турнірі. Два вечори тому я провела тут чудовий матч. Дуже сумно зніматися з турніру на цьому етапі.
Світоліна та Монфіс зіграють у міксті на US Open-2026.