Френк Воррен, промоутер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Фʼюрі (35-2-1, 24 КО), відповів на питання про поєдинок свого клієнта проти ексволодаря титулів у хевівейті Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Чи бій Ей Джея та Ф’юрі – це угода лише на один поєдинок?

«Так. Коли Тайсон та Ей Джей вийдуть у ринг, для того, хто програє, це буде фінал. На цьому все. Знаєте, саме так воно і буде. Я не бачу шляхів для того, хто програє.

А для переможця це вибір: чим він захоче зайнятися далі?».

Журналіст та інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що бій Фʼюрі та Джошуа відбудеться у четвертому кварталі 2026 року. Реванш у контракті не прописаний.

25 липня Ентоні проведе проміжний бій проти албанця Крістіана Пренги.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі проведе розминочний бій перед мегафайтом із Джошуа.