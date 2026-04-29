Туркі Аль аш-Шейх: «Дату та місце бою Ф’юрі — Джошуа ще не підтверджено»
Організатор найбільших боксерських подій у Саудівській Аравії закликав не довіряти чуткам і дочекатися офіційного анонсу
17 хвилин тому
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх вніс ясність щодо ситуації навколо поєдинку між Тайсоном Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Посадовець спростував чутки про остаточне узгодження деталей мегафайту. Слова наводить Ring Magazin.
За словами Аль аш-Шейха, попри численні чутки, офіційних домовленостей щодо дати та локації бою наразі немає.
Є багато спекуляцій щодо часу проведення бою між Тайсоном Ф’юрі та Ентоні Джошуа. Наразі дату й місце ще не підтверджено. Я обговорю це з обома боксерами та Netflix, а потім ми все оголосимо.
Орієнтовною датою мегафайту називають кінець 2026 року.
