Промоутер Едді Хірн пояснив вибір суперника для наступного поєдинку Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО). Нагадаємо, британський суперважковаговик вийде в ринг проти албанця Крістіана Пренги (20-1, 20 КО), який має вражаючу статистику нокаутів. Слова наводить Fight News.

Гірн зауважив, що попри різницю в класі, бій не буде легкою прогулянкою, адже Пренга має потужний удар і величезну мотивацію.

Ти повинен побитися з кимось, і всі небезпечні. Тебе критикуватимуть за суперника, кого б ти не вибрав, тому що це просто закони боксу. Цей хлопець боксував на нижчому рівні, ніж Ей Джей. Я впевнений, що він вміє бити, як і багато хто. Коли ми дивилися на його послужний список, кілька людей говорили: «Ви хочете битися з панчером?» Пренге сказав, що ми припустилися великої помилки, але ми повинні перемагати таких суперників.

Це не прохідний бій, ми ставимося до нього неймовірно серйозно через те, що чекає нас далі. Але мені здається, що Джошуа повинен розбиратися з людьми на кшталт Пренги. Не думаю, що це буде дуже легко, тому що цей хлопець витягнув свій головний лотерейний квиток. Але ми зобов’язані перемагати таких хлопців, як і Тайсон Ф’юрі. Тож це хороша підготовка до майбутнього мегафайту.