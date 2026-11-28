«Це свіже доповнення до угоди – ми погодили з Sela, і в Netflix, судячи з усього, теж зацінили цю ідею – на тижні бою поставлять силомір-грушу. Обидва бійці по ній вдарять, і той, хто виб’є більший результат, найвищий бал – виходитиме в ринг другим.

Наскільки ж це круто? І це я зараз не верзу якусь х***ю – усе підписано й закріплено на папері. Я чув, що Ф’юрі в цю гру грати не хоче, але це вже прописано в нашому контракті».