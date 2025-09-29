Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) заявив, що його 16-річна донька Венесуела після заручин із боксером Ноа Принцом повинна дотримуватися традицій родини. Повідомляє sportbible.

За словами Фʼюрі, у його сім’ї діє правило: діти живуть вдома, доки не створять власну сім’ю. «Поки вони не одружені, не покинуть наш дім — і я цього не хочу».

Окрім цього, Фʼюрі прагне навчити дітей цінувати гроші й прості речі, попри те, що вони мають доступ до розкоші.

Разом із дружиною він виховує сімох дітей, але раніше зізнавався, що мріє мати ще більше — до 11.

