Тайсон нагадав про правила родини
Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) заявив, що його 16-річна донька Венесуела після заручин із боксером Ноа Принцом повинна дотримуватися традицій родини. Повідомляє sportbible.
За словами Фʼюрі, у його сім’ї діє правило: діти живуть вдома, доки не створять власну сім’ю. «Поки вони не одружені, не покинуть наш дім — і я цього не хочу».
Окрім цього, Фʼюрі прагне навчити дітей цінувати гроші й прості речі, попри те, що вони мають доступ до розкоші.
Разом із дружиною він виховує сімох дітей, але раніше зізнавався, що мріє мати ще більше — до 11.
