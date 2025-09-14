Колишній абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі мексиканець Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) поділився своїми емоціями після поразки в поєдинку з американцем Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО).

Цитує Канело mmafighting.com.

«Я почуваюся чудово. Я вже переможець, тому що перебуваю тут. Для мене це не поразка. Той факт, що я тут, уже робить мене переможцем. Я ризикнув. Як я говорив Кроуфорду, для мене круто розділити ринг із таким великим бійцем, як він. Якщо ми поб'ємося ще раз, то це буде здорово. Я радий розділити ринг із великими бійцями. Я вже багато чого домігся в боксі.

Я йду на ризик, тому що люблю бокс. Я чудово себе почуваю. Кроуфорд – відмінний, умілий боєць. Я віддаю йому належне».