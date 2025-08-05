Денис Сєдашов

Американський боксер Райан Гарсія (24-2, 20 КО) знову публічно виступив проти свого промоутера Оскара Де Ла Хої, різко звернувшись до нього у соцмережах із вимогою не турбувати його без бою на 20 мільйонів доларів.

Ніколи мені не дзвони, якщо в тебе немає бою на 20 мільйонів доларів. Зрозумів, Оскар? Залиш у спокої мій чортів телефон. Райан Гарсія

Ці слова можуть свідчити про серйозну кризу у партнерстві між бійцем і його промоутерською компанією Golden Boy Promotions. Попри це, Гарсія залишається під контрактом із компанією до 2026 року.

Нагадаємо, що боксер наразі відновлюється після операції на правій руці, яку він переніс у кінці травня. Очікується, що він повернеться на ринг після повного одужання.

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