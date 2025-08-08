Скандальний американський боксер Раян Гарсія (24-2, 20 КО) для The Ring заявив, що хоче влаштувати поєдинок проти чемпіона світу за версією WBO в першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса (22-1, 13 KO).

«Я не знаю, що відбувається з Теофімо Лопесом. Він мовчить. Якщо він хоче побитися, то може отримати цей бій. Особисто мені завжди подобався цей поєдинок. Наші стилі добре поєднуються разом.

Я всерйоз вірю, що нокаутував би його за рахунок мого вибору і кількості ударів. Враховуючи, як я викидаю удари, я б його пробив. Я однозначно його криптоніт. Я давно хотів цей бій. Я відкритий до будь-якого виклику».