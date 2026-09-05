Мені тренер каже: «Володимира Кличка знаєш?». Я кажу: «Звичайно». Він каже: «Хочеш з ним поспарингувати?». Я кажу: «Звичайно!».

Ми десь за день стрибнули в літак, полетіли в Маямі, я відспарингував, звичайно, він мені накидав. Без будь-якої соромʼязливості скажу, що він мене просто не відчув. 2 чи 3 рази ми поспарингували, я йому нічого не зміг зробити.

Завершились спаринги, до мене підходить тренер і дає гроші. Я питаю, навіщо, він сказав, що за спаринги. Там було 2500 доларів. Тобто вони нам все оплатили: переліт, проживання, я попрацював, і вони ще заплатили за це? Я офі**л.

Я сказав тренеру, що можу не їхати з табору, нехай він мене бʼє і платить. Я за бої менше отримую. А взагалі я сам був готовий заплатити, аби відчути досвід такої людини в рингу.