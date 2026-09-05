«Він мені накидав, але заплатив $2500»: Гассієв пригадав спаринги з Володимиром Кличком
мурат пригадав отриманний досвід у таборі українця
Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі мурат гассієв (34-2, 27 КО) під час подкасту з федором смоловим пригадав спаринги з ексчемпіоном світу в хевівейті Володимиром Кличком та розповів про отриманий гонорар.
Боксер зазначив, що вирушив до тренувального табору українця в Маямі на запрошення свого наставника.
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Мені тренер каже: «Володимира Кличка знаєш?». Я кажу: «Звичайно». Він каже: «Хочеш з ним поспарингувати?». Я кажу: «Звичайно!».
Ми десь за день стрибнули в літак, полетіли в Маямі, я відспарингував, звичайно, він мені накидав. Без будь-якої соромʼязливості скажу, що він мене просто не відчув. 2 чи 3 рази ми поспарингували, я йому нічого не зміг зробити.
Завершились спаринги, до мене підходить тренер і дає гроші. Я питаю, навіщо, він сказав, що за спаринги. Там було 2500 доларів. Тобто вони нам все оплатили: переліт, проживання, я попрацював, і вони ще заплатили за це? Я офі**л.
Я сказав тренеру, що можу не їхати з табору, нехай він мене бʼє і платить. Я за бої менше отримую. А взагалі я сам був готовий заплатити, аби відчути досвід такої людини в рингу.
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