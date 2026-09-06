Свічкар здобув золоту медаль на турнірі FIE Satellite у Дубліні
У фіналі українець переміг француза Тійрама Траоре Карре
Український шпажист Роман Свічкар здобув золоту нагороду на турнірі серії FIE Satellite у Дубліні.
У півфіналі українець здолав данця Патріка Йоргенсена (15:5), а у вирішальному поєдинку переміг француза Тійрама Траоре Карре з рахунком 15:7.
Для Свічкаря це друга медаль на турнірах FIE Satellite після срібла у Спліті-2024. Загалом Роман є чемпіоном Європи та триразовим призером чемпіонатів світу.
У змаганнях взяли участь 118 шпажистів із 28 країн.
Українські шпажисти здобули срібло чемпіонату світу в Гонконзі.
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