Гірн спрогнозував, в якому раунді завершиться бій Паркер – Вордлі
Президент Matchroom Boxing повірив в одного з них
22 хвилини тому
Паркер та Вордлі / Фото - BBC
Президент промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн в інтерв'ю YouTube-каналу Pro Boxing Fans поділився своїми очікуваннями від поєдинку тимчасового чемпіона світу за версією WBO в надважкій вазі Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) проти володаря тимчасового титулу WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).
Гірн пророкує, що Паркер зможе здобути дострокову перемогу в другій половині бою.
«Я думаю, що Паркер переможе достроково в проміжку між восьмим і десятим раундом. Але Фабіо – хороший і дуже небезпечний боєць. Я бажаю їм обом удачі. Вони – чудові хлопці».
Нагадаємо, що поєдинок Паркер – Вордлі відбудеться 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні.