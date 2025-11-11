Відомий аналітик Гарет Девіс для Seconds Out поділився думками щодо майбутніх кроків колишнього чемпіона у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

«Я чув від його команди минулого тижня, що він закоханий у бокс більше, ніж будь-коли. Він бʼється з тінню, завжди залучений, говорить про бажання організувати більше боїв.

У нього був цілий рік перерви. Це дивно. Я знаю, що йому зробили операцію на лікті, і, знаєте, йому, мабуть, потрібно було відновитися психологічно від того, що сталося проти Дюбуа минулого року, але це було 14 місяців тому. Це надзвичайно.

Якщо він битиметься цього року в карді в Стоктоні (Пачеко проти Саджо) – майже 15 місяців перерви. А якщо це буде лише наступного року в лютому – 17 місяців. Це довгий час у його віці після того, через що він пройшов.

Тож, я думаю, що у нього залишилося два бої: розминка і Тайсон Ф’юрі».