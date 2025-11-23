«Є план та багато ідей». Головкін прокоментував своє обрання президентом World Boxing
Олімпійській призер заявив, що має чіткий план розвитку організації
близько 2 годин тому
Срібний призер Олімпіади-2004 Геннадій Головкін, який очолив організацію World Boxing, поділився враженнями від свого нового статусу. Слова наводить World Boxing.
Головкін зізнався, що натхнений можливістю працювати в оновленій команді та реалізовувати свіжі ідеї:
Відчуваю себе чудово. Я схвильований, бо зараз у нас нова команда, новий погляд на справи. У мене є план, є багато ідей. Моя мета — повернути бокс на високий рівень.
Новий президент World Boxing підкреслив, що налаштований на активні зміни та розвиток організації.