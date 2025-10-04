Денис Сєдашов

Легендарний американський боксер Бернард Гопкінс, який зустрічався в рингу з Оскаром Де Ла Хойєю та Роєм Джонсом-молодшим, зізнався, що найскладнішим суперником для нього був Антуан Еколс. Слова наводить Ring Magazine.

Антуан Еколс. Він бив, як дубина – не швидко, але дуже потужно. Ще можу згадати Фелікса Тринідада, але й тільки. Ковальов теж був сильним панчером, проте я б обрав саме Еколса – він міг зламати будь-кого. Бернард Гопкінс

Гопкінс двічі бився з Еколсом у 1999-2000 роках і обидва рази переміг, успішно захистивши титул чемпіона світу IBF у середній вазі.

Майк Тайсон назвав боксера, з яким би побоявся битися.