Українська федерація гімнастики (УФГ) офіційно звернулася до European Gymnastics з проханням розподілити збірні України та білорусі до різних кваліфікаційних груп на чемпіонаті Європи.

За результатами жеребкування чоловіча збірна України опинилася в одній групі з білоруськими спортсменами, що передбачає їхній одночасний виступ на одному снаряді.

Про офіційне звернення повідомила віцепрезидентка УФГ Стелла Захарова:

За результатами жеребкування чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики чоловіча збірна України потрапила до однієї кваліфікаційної групи зі збірною білорусі. Це означає, що українські та білоруські спортсмени одночасно виступатимуть на одному снаряді та перебуватимуть поруч.

Для українських гімнастів, які понад чотири роки живуть і тренуються в умовах повномасштабної війни, така ситуація є неприйнятною.

Саме тому Українська федерація гімнастики офіційно звернулася до European Gymnastics з проханням переглянути результати жеребкування та розподілити збірні України й білорусі до різних кваліфікаційних груп.

Ми просимо не про спортивні переваги, а про справедливе рішення, яке дозволить уникнути додаткового психологічного навантаження для наших спортсменів.

Сподіваємося, що European Gymnastics ухвалить виважене та відповідальне рішення.

Про результати розгляду звернення обов’язково інформуватиму українську громадськість.