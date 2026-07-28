Сіренко та кривдник Дерев’янченка отримали бонус за виступи шоу Zuffa Boxing 09
Український надважковаговик оформив нокаут наприкінці бою
20 хвилин томуПідписатися в
Сіренко і Валлін / Фото - Boxing News 24
Український боксер надважкого дивізіону Владислав Сіренко (23-1, 20 КО) став одним із двох бійців, які отримали фінансовий бонус за найкращий перформанс вечора на турнірі Zuffa Boxing 09.
У ніч на 27 липня на шоу в Нью‑Йорку Владислав нокаутував шведа Отто Валліна (28-4, 16 КО) у 10‑му раунді.
За підсумками Zuffa Boxing 09 виступ 31‑річного українця, а також американця Джаліла Гекетта (13-1, 9 КО) були визнані найкращими перформансами вечора.
Нагадаємо, що 23‑річний американець у своєму бою в середній вазі одностайним рішенням суддів переміг українського ветерана Сергія Дерев’янченка.
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