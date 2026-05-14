Володимир Кириченко

Зірковий нідерландський кікбоксер Ріко Верховен для DAZN Boxing розповів про перехід в професійний бокс.

Наскільки важким був перехід? Тепер не можна використовувати ноги, тільки руки.

«Я займаюся кікбоксингом з шести років. Але над боксом (у межах кікбоксингу) я працював з командою Ф’юрі ще з 2010 чи 2011 року. Я спарингував з усіма: з Кабаєлом, з Ділліаном Вайтом, з Г’юї Ф’юрі, з Тайсоном Ф’юрі... Я з усіма стояв у парах.

Тож я звик тримати ноги на землі. Всі мені казали: «Обережно!». Найбільша зміна в тому, що раніше Пітер тренував мене боксувати для кікбоксингу, а тепер я тренуюся боксувати для боксу».

Ти тут надовго? Це разовий експеримент чи тепер це твоя нова стихія?

«Для мене кікбоксинг – це вже закрита глава. Зараз попереду тільки це завдання. Я не заглядаю далеко за спину Усика. Для мене це найбільший виклик у житті. А життя – це і є виклики, пошук дискомфорту.

Коли люди не очікують твоєї перемоги... О, я це обожнюю! Вам не обов’язково давати мені шанс на перемогу. Я сам даю собі цей шанс. А довести, що ви помилялися – це вже моя справа».

Бій Ріко проти Олександра Усика пройде 23 травня в Гізі.

