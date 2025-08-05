Відомий американський спеціаліст Абель Санчес для Fight Hub TV поділився думками про майбутнє абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

«Чесно кажучи, якби він завтра пішов на пенсію, він залишив би чудову спадщину, і ніхто ніколи не ставитиме під сумнів те, що він зробив.

Скептики і хейтери завжди казатимуть, що дивізіон був слабким, тому він переміг усіх цих хлопців. Типу Дюбуа був нікчемою, а Ф’юрі завжди був товстим, а Джошуа був обмеженим. Завжди є такі хлопці. Але я думаю, що він не тільки великий боєць у надважкій вазі, але й абсолютний чемпіон у важкій вазі. Там він теж очистив дивізіон.

Він переміг одного з моїх хлопців у важкій вазі. Я знаю, що він великий боєць. Я думаю, що він заслуговує на всю похвалу, яку отримує, і, сподіваюся, він не залишатиметься достатньо довго, щоб заплямувати ту спадщину, яку він створив».