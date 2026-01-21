Денис Сєдашов

Чемпіон світу в середній вазі казахстанець Жанібек Алімханули (17-0, 12 КО) не провів об’єднавчий бій із кубинцем Ерисланді Ларою (31-3-3, 19 KO) в грудні через позитивний допінг-тест.

Боксер заперечував свою вину, тому його команда запросила відкриття проби «B», яка і підтвердила заборонені речовини в організмі боксера. Слова наводить inform.kz.

Недавно прийшла заключна експертиза від VADA з Америки на 34-х листах, проба B підтвердила (наявність допінгу). Зараз момент такий, що юрисдикцію над Жанібеком взяла наша федерація, адже він ліцензований боксер нашої федерації, і останній вечір боксу (з його участю) проходив в Астані. Питання зараз стоїть у тому, чи він приймав це свідомо, або як це потрапило в його організм. Рахімжан Єрденбеков Президента казахстанської федерації професійного боксу

Функціонер також додав, що Алімханулу може загрожувати багаторічна дискваліфікація.

WBO підтвердила провалений допінг-тест Алімханули.