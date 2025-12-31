Володимир Кириченко

IBF зобов’язала боксерів, які посідають перше та третє місця рейтингу – Ослейса Іглесіаса (14-0, 13 КО) та Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) – провести поєдинок за вакантний титул чемпіона світу у другому середньому дивізіоні. Про це повідомляє Boxing News 24.

Титул став вакантним після того, як Теренс Кроуфорд оголосив про завершення кар’єри.

У своєму останньому поєдинку Канело програв Кроуфорду рішенням суддів.

Іглесіас в останньому бою переміг росіянина Володимира Шишкіна в претендентському бою за версією IBF.

Нагадаємо, Альварес вперше за багато років вилетів з Топ-10 P4P.