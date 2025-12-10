«Іноді хочеться виглядати гарненьким хлопцем»: Усик — про зачіску
Український боксер зізнався, що іноді хоче виглядати доглянутим і стильним
17 хвилин тому
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів про зовнішній вигляд. Слова наводить Fight Hub TV.
Журналісти помітили, що під час відпочинку Усик носить зачіску, яка нагадує стиль The Beatles. На це боксер відповів:
Так, бо зараз я відпочиваю. Іноді хочеться виглядати гарненьким хлопцем.
Щодо музичних вподобань легендарної британської групи Усик сказав:
Слухав їх, не можу сказати, що повністю їхній фанат, 50/50. Але мені подобається моє волосся.
