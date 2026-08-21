Володимир Кириченко

Абсолютний чемпіон світу у другому легшому дивізіоні японець Наоя Іноуе (32-0, 27 КО) розповів про свої два можливі шляхи у кар’єрі у 2027 році.

«З сьогоднішнього дня я почав спарингувати з мексиканським боксером, який приїхав як партнер Такуми. Я продовжуватиму набирати форму, щоб бути готовим або залишитися у другій легшій вазі для бою, про який ходять чутки, або змагатися у напівлегкій вазі. У будь-якому разі, наступний рік стане роком викликів. Я хочу й надалі демонструвати, що означає приймати виклики, аж до кінця своєї боксерської кар’єри».

今日から拓真のパートナーで来ているメキシカン相手にスパーリングを開始しました。

スーパーバンタム級に留まり噂されている一戦をやるかフェザー級に挑戦かどちらに転んでもいいよう上げて行きます。

どのみち来年は挑戦の年。

ボクシングキャリアが終わる最後まで挑戦し続ける姿を見せたい。 — 井上尚弥 Naoya Inoue (@naoyainoue_410) August 20, 2026

Повідомлялося, що Іноуе встановив дедлайн до березня 2027 року для організації бою проти чемпіона WBA у легшій вазі Джессі Родрігеса (24-0, 17 КО). Якщо цього не станеться – він підійметься у напівлегку вагу.

Водночас тренер Родрігеса Роберт Гарсія розповів, що не отримував пропозицій щодо організації бою від Наої.