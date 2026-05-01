Іноуе переважив Накатані перед боєм століття у нижчих дивізіонах
Поєдинок відбудеться 2 травня в Токіо
близько 3 годин тому
Абсолютний чемпіон у другому найлегшому дивізіоні японець Наоя Іноуе (32-0, 27 КО) та ексчемпіон світу в легшій вазі Дзюнто Накатані (32-0, 24 КО) пройшли процедуру зважування.
Зірки боксу успішно вклалися в ліміт другої легшої ваги – 122 фунти (55,34 кг).
Поєдинок відбудеться 2 травня в Токіо на арені Tokyo Dome.
Результати зважування:
Наоя Іноуе — 121,9 фунта (55,29 кг)
Дзунто Накатані — 121,5 фунта (55,11 кг)
Обидва боксери провели свої останні поєдинки на вечорі боксу в Ер-Ріяді 27 грудня. Іноуе одностайним рішенням суддів переміг Давіда Пікассо, Накатані – Себастьяна Ернандеса.
