Володимир Кириченко

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх планує організувати у січні 2027 року поєдинок між японцем Наоєю Іноуе (33-0, 27 КО) та американцем Джессі Родрігесом (23-0, 16 КО), який відбудеться у Японії. Про це повідомляє журналіст Ring Magazine Майк Коппінджер.

Мета полягає в тому, щоб обрату арену з якомога більшою місткістю, при цьому конкретне місце проведення поки що не визначене.

Також під цей бій буде розроблено спеціальний пояс The Ring.

Нагадаємо, японець наразі є абсолютним чемпіоном у другій легшій вазі. Вчора, 2 травня, він переміг одностайним рішенням Дзунто Накатані (32-1, 24 КО) – 115:113 і двічі по 116:112.

Родрігес своєю чергою є чемпіоном WBC, WBA та WBO у другій найлегшій вазі. Востаннє він виходив на ринг у листопаді 2025-го, коли нокаутував Фернандо Мартінеса (18-1, 9 KO).

Наступний же його бій відбудеться 13 червня проти Антоніо Варгаса (19-1-1, 11 КО).

