Володимир Кириченко

Абсолютний чемпіон світу у другому легшому дивізіоні японець Наоя Іноуе (32-0, 27 КО) не буде боксувати у 2026 році.

Про це повідомив журналіст Ring Magazine Майк Коппінджер із посиланням на агента японця Джона Льюїса.

Тепер Наоя чекатиме на організацію поєдинку проти чемпіона WBA у легшій вазі американця Джессі Родрігеса (24-0, 17 КО), але якщо цього не станеться до березня – він підійметься у напівлегку вагу.

Нагадаємо, у 2026-му Іноуе виходив у ринг лише раз – 2 травня, коли переміг одностайним рішенням суддів (115:113 та двічі по 116:112) Дзунто Накатані (32-1, 24 КО).

Водночас у 2025-му він бився чотири рази проти Давіда Пікассо, Рамона Карденаса, Є Чжун Кіма та Муроджона Ахмадалієва.

Раніше Родргігес заявив, що готовий до проведення боїв з братами Іноуе.