Володар титулів WBC, WBA та WBO у другій найлегшій вазі американець Джессі Родрігес (23-0, 16 КО) для YouTube-каналу Ring Magazine поділився думками про можливий поєдинок проти абсолютного чемпіона світу у другому легшому дивізіоні японця Наої Іноуе (33-0, 27 КО).

«Я думаю, що це майже ідеальний сюжет для бою з Іноуе – перемогти його брата (Такуму – прим.), а потім бій з другим братом.

Але відчуваю, що мені просто потрібно зосередитися на бою з Варгасом. Це важкий поєдинок, який мене чекає попереду, і я знаю, що зможу виконати свою роботу. Я виконую свою роботу, а після цього, після 13 червня, ми зможемо поговорити про майбутнє».