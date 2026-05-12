Ітаума може провести поєдинок проти дворазового олімпійського чемпіона
Виходити проти Дюбуа ще рано?
Колишній британський боксер Спенсер Олівер для talkSPORT заявив, що його співвітчизник проспект надважкого дивізіону Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) ще не готовий до бою проти чемпіона WBO у хевівейті Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО).
«Для Мозеса Ітауми буде обрано інший шлях.
Я чув, що бій проти Баходира Жалолова цілком можливий з огляду на те, що той собою представляє як боєць.
Це бій, який можна вигідно продати, хороший поєдинок для Мозеса. Тож подивимося, як воно буде, але виходити на переможця Вордлі – Дюбуа Мозесу поки що зарано».
Ітаума має провести свій наступний бій 8 серпня.
9 травня Жалолов достроково переміг Агрона Смакічі в дебютному бою під егідою Queensberry.
