Поєдинок Ітауми перенесено. Промоутер британця це підтвердив
Висхідна зірка хевівейту повернеться в ринг на шоу в Лондоні
близько 2 годин тому
Наступний поєдинок британського проспекта надважкого дивізіону Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО) має відбутися 8 серпня. Цю інформацію підтвердив промоутер боксера Френк Воррен в ефірі The Ariel Helwani Show.
Ітаума мав очолити вечір боксу 25 липня, але в цю дату відбудеться бій Ентоні Джошуа проти Крістіана Пренги.
Місцем проведення шоу залишиться O2 Arena в Лондоні – Ітаума вперше очолить шоу в столиці Великої Британії.
Нагадаємо, що останній бій Ітаума провів у березні, коли переміг Джермейна Франкліна технічним нокаутом у п'ятому раунді в головній події вечора боксу в Манчестері.
